Pescara-Empoli è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 1 punti e l'Empoli che invece è al 12° posto in classifica con 4 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Giacomo Olzer con 2 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 4 reti.
Pescara-Empoli si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Empoli è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pescara-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Empoli
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Marco Di Bello
Pescara-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 21-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Empoli?
- La gara tra Pescara e Empoli si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Pescara - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Empoli sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Pescara - Empoli?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Empoli?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Giacomo Olzer con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Bohdan Popov con 4 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Empoli?
- La partita tra Pescara e Empoli verrà trasmessa da DAZN