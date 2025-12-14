Virgilio Sport
Pescara-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 16a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pescara-Frosinone è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 10 punti e il Frosinone che invece è al 1° posto in classifica con 31 punti.

Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 5 reti.

Pescara-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Frosinone è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 5 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pescara-Frosinone in tv o in streaming

  • Partita: Pescara-Frosinone
  • Data: domenica 14 dicembre 2025
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pescara
  • Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
  • Arbitro: Paride Tremolada

Pescara-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 14-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Pescara-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pescara - Frosinone?
La gara tra Pescara e Frosinone si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Pescara - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pescara - Frosinone sarà Marco Serra
Dove si gioca Pescara - Frosinone?
La partita si gioca a Pescara
In che stadio si gioca Pescara - Frosinone?
Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Ilias Koutsoupias con 5 gol
Chi trasmette la partita Pescara - Frosinone?
La partita tra Pescara e Frosinone verrà trasmessa da DAZN
