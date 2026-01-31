Pescara-Mantova è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 14 punti e Mantova che invece è al 19° posto in classifica con 19 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Mantova ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 5 reti.
Pescara-Mantova si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Mantova è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Pescara-Mantova in tv o in streaming
Pescara-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
