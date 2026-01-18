Pescara-Modena è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 14 punti e il Modena che invece è al 8° posto in classifica con 29 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.
Pescara-Modena si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Modena è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Pescara-Modena in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Modena
- Data: domenica 18 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Pescara-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Modena?
- La gara tra Pescara e Modena si giocherà domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pescara - Modena?
- L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Modena sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Pescara - Modena?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Modena?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 5 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 9 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Modena?
- La partita tra Pescara e Modena verrà trasmessa da DAZN