Pescara-Monza è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 8 punti e il Monza che invece è al 2° posto in classifica con 23 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 3 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dany Mota con 4 reti.
Pescara-Monza si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Monza è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 4 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Pescara-Monza in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Monza
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Luca Pairetto
Pescara-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 09-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
