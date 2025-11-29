Virgilio Sport
Pescara-Padova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 14a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pescara-Padova è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 9 punti e Padova che invece è al 14° posto in classifica con 14 punti.

Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 4 reti.
Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.

Pescara-Padova si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Padova è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Pescara-Padova in tv o in streaming

  • Partita: Pescara-Padova
  • Data: sabato 29 novembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pescara
  • Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
  • Arbitro: Livio Marinelli

Pescara-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Pescara-Padova sarà inserito un'ora prima del match.

