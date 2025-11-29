Pescara-Padova è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 9 punti e Padova che invece è al 14° posto in classifica con 14 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 4 reti.
Padova ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
Pescara-Padova si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Padova è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Pescara-Padova in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Padova
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Livio Marinelli
Pescara-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 29-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Padova?
- La gara tra Pescara e Padova si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pescara - Padova?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Padova sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Pescara - Padova?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Padova?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 4 gol, mentre il capocannoniere Padova è Mattia Bortolussi con 6 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Padova?
- La partita tra Pescara e Padova verrà trasmessa da DAZN