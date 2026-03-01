Pescara-Palermo è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 18 punti e il Palermo che invece è al 4° posto in classifica con 51 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 51. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 7 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 14 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 45 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 17 reti.
Pescara-Palermo si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Palermo è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pescara-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Palermo
- Data: domenica 1 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Fabio Maresca
Pescara-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Palermo?
- La gara tra Pescara e Palermo si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pescara - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Palermo sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Pescara - Palermo?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Palermo?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 7 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 17 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Palermo?
- La partita tra Pescara e Palermo verrà trasmessa da DAZN