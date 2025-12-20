Pescara-Reggiana è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 10 punti e la Reggiana che invece è al 11° posto in classifica con 20 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.
Pescara-Reggiana si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Reggiana è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pescara-Reggiana in tv o in streaming
Pescara-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
