Pescara-Venezia è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Venezia che invece è al 7° posto in classifica con 4 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Giacomo Olzer con 1 rete.
Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Alfred Duncan con 1 rete.
Pescara-Venezia si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Venezia è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Pescara-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Venezia
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Federico Dionisi
Pescara-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Pescara-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Venezia?
- La gara tra Pescara e Venezia si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pescara - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Venezia sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Pescara - Venezia?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Venezia?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Giacomo Olzer con 1 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Alfred Duncan con 1 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Venezia?
- La partita tra Pescara e Venezia verrà trasmessa da DAZN