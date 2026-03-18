Pescara-Virtus entella è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Pescara che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 26 punti e la Virtus Entella che invece è al 16° posto in classifica con 31 punti.
Il Pescara ha ottenuto finora 5 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 54. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 11 reti.
La Virtus Entella ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 7 reti.
Pescara-Virtus entella si gioca allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara; arbitro di Pescara - Virtus entella è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 13 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 46 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Pescara-Virtus entella in tv o in streaming
- Partita: Pescara-Virtus entella
- Data: mercoledì 18 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pescara
- Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Pescara-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 18-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Pescara-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pescara - Virtus Entella?
- La gara tra Pescara e Virtus Entella si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 20:00
- Chi è l'arbitro di Pescara - Virtus Entella?
- L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pescara - Virtus Entella sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Pescara - Virtus Entella?
- La partita si gioca a Pescara
- In che stadio si gioca Pescara - Virtus Entella?
- Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 11 gol, mentre il capocannoniere Virtus Entella è Andrea Tiritiello con 7 gol
- Chi trasmette la partita Pescara - Virtus Entella?
- La partita tra Pescara e Virtus Entella verrà trasmessa da DAZN