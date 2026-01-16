Pisa-Atalanta è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 31 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
Pisa-Atalanta si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Atalanta è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Pisa-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Atalanta
- Data: venerdì 16 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Matteo Marchetti
Pisa-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Pisa-Atalanta live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Atalanta?
- La gara tra Pisa e Atalanta si giocherà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Pisa - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Atalanta sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Pisa - Atalanta?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Atalanta?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Atalanta?
- La partita tra Pisa e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky