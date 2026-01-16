Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Atalanta è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 31 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.

Pisa-Atalanta si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Atalanta è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Pisa-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Pisa-Atalanta

: Pisa-Atalanta Data : venerdì 16 gennaio 2026

: venerdì 16 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Matteo Marchetti

Pisa-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.