Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Bologna è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 36 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Pisa-Bologna si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Bologna è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Bologna in tv o in streaming

Pisa-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 02-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

