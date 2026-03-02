Pisa-Bologna è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 36 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.
Pisa-Bologna si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Bologna è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Bologna
- Data: lunedì 2 marzo 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Pisa-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 02-03-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Pisa-Bologna live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Bologna?
- La gara tra Pisa e Bologna si giocherà lunedì 2 marzo 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Pisa - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Bologna sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Pisa - Bologna?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Bologna?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Bologna?
- La partita tra Pisa e Bologna verrà trasmessa da DAZN