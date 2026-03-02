Virgilio Sport
Pisa-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 27a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Bologna è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Bologna che invece è al 9° posto in classifica con 36 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 7 reti.

Pisa-Bologna si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Bologna è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Pisa-Bologna
  • Data: lunedì 2 marzo 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pisa
  • Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
  • Arbitro: Ermanno Feliciani

Pisa-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 02-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pisa - Bologna?
La gara tra Pisa e Bologna si giocherà lunedì 2 marzo 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Pisa - Bologna?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Bologna sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Pisa - Bologna?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Bologna?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
Chi trasmette la partita Pisa - Bologna?
La partita tra Pisa e Bologna verrà trasmessa da DAZN
