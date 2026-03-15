Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Pisa-Cagliari è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 15 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 30 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 4 reti.

Pisa-Cagliari si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cagliari è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 35 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Pisa-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Pisa-Cagliari

: Pisa-Cagliari Data : domenica 15 marzo 2026

: domenica 15 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Federico La Penna

Pisa-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.