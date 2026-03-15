Pisa-Cagliari è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 15 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 30 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 48. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Esposito con 4 reti.
Pisa-Cagliari si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cagliari è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 11 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 35 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.
Dove vedere Pisa-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Cagliari
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Federico La Penna
Pisa-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 15-03-2026.
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Il link al live di Pisa-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Cagliari?
- La gara tra Pisa e Cagliari si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Cagliari sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Pisa - Cagliari?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Cagliari?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 4 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Cagliari?
- La partita tra Pisa e Cagliari verrà trasmessa da DAZN