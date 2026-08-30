Pisa-Catanzaro è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e il Catanzaro che invece è al 16° posto in classifica con 0 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco D'Alessandro con 1 rete.
Pisa-Catanzaro si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Catanzaro è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Pisa-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Catanzaro
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Alberto Arena
Pisa-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Pisa-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Catanzaro?
- La gara tra Pisa e Catanzaro si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Catanzaro sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Pisa - Catanzaro?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Catanzaro?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Chi trasmette la partita Pisa - Catanzaro?
- La partita tra Pisa e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN