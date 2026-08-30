Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Pisa-Catanzaro è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e il Catanzaro che invece è al 16° posto in classifica con 0 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco D'Alessandro con 1 rete.

Pisa-Catanzaro si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Catanzaro è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Pisa-Catanzaro in tv o in streaming

Partita : Pisa-Catanzaro

: Pisa-Catanzaro Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Alberto Arena

Pisa-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Pisa-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.