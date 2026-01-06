Partita valevole per la 19a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Como è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 12 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 30 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 9 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Il Como ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.

Pisa-Como si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Como è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 27 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Como in tv o in streaming

Pisa-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Como sarà inserito un'ora prima del match.