Pisa-Como è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 12 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 30 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 9 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Il Como ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 6 reti.
Pisa-Como si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Como è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 27 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Como in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Como
- Data: martedì 6 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Luca Pairetto
Pisa-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 06-01-2026.
Se invece preferite seguire Pisa-Como live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Como?
- La gara tra Pisa e Como si giocherà martedì 6 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Como?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Como sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Pisa - Como?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Como?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 6 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Como?
- La partita tra Pisa e Como verrà trasmessa da DAZN