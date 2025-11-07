Pisa-Cremonese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 6 punti e la Cremonese che invece è al 10° posto in classifica con 14 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
Pisa-Cremonese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cremonese è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Cremonese
- Data: venerdì 7 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Se invece preferite seguire Pisa-Cremonese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Pisa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Cremonese?
- La gara tra Pisa e Cremonese si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Pisa - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Cremonese sarà Marco Serra
- Dove si gioca Pisa - Cremonese?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Cremonese?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Cremonese?
- La partita tra Pisa e Cremonese verrà trasmessa da DAZN e da Sky