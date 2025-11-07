Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pisa-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pisa-Cremonese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 6 punti e la Cremonese che invece è al 10° posto in classifica con 14 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

Pisa-Cremonese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cremonese è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Cremonese in tv o in streaming

  • Partita: Pisa-Cremonese
  • Data: venerdì 7 novembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Pisa
  • Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pisa - Cremonese?
La gara tra Pisa e Cremonese si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Pisa - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Cremonese sarà Marco Serra
Dove si gioca Pisa - Cremonese?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Cremonese?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
Chi trasmette la partita Pisa - Cremonese?
La partita tra Pisa e Cremonese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Pisa-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Inglas Vetri

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio