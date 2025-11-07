Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pisa-Cremonese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 6 punti e la Cremonese che invece è al 10° posto in classifica con 14 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

Pisa-Cremonese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cremonese è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 16 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Pisa-Cremonese

: Pisa-Cremonese Data : venerdì 7 novembre 2025

: venerdì 7 novembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Matteo Marcenaro

Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.