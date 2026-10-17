Partita valevole per la 7a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Pisa-Cremonese è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 10 punti e la Cremonese che invece è al 14° posto in classifica con 6 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 2 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 3 reti.

Pisa-Cremonese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cremonese è il signor Marco Di Loreto. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Loreto ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Pisa-Cremonese

: Pisa-Cremonese Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Marco Di Loreto

Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Pisa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.