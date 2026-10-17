Pisa-Cremonese è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 10 punti e la Cremonese che invece è al 14° posto in classifica con 6 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Arturo Calabresi con 2 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 3 reti.
Pisa-Cremonese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Cremonese è il signor Marco Di Loreto. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Loreto ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Cremonese
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Marco Di Loreto
Pisa-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Pisa-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Cremonese?
- La gara tra Pisa e Cremonese si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Pisa - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Loreto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Cremonese sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Pisa - Cremonese?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Cremonese?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Arturo Calabresi con 2 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 3 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Cremonese?
- La partita tra Pisa e Cremonese verrà trasmessa da DAZN