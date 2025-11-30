Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Inter è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 10 punti e l'Inter che invece è al 4° posto in classifica con 24 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.

Pisa-Inter si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Inter è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 5 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Inter in tv o in streaming

Pisa-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 30-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

