Pisa-Inter è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 10 punti e l'Inter che invece è al 4° posto in classifica con 24 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Hakan Çalhanoglu con 5 reti.
Pisa-Inter si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Inter è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 5 incontri concedendo 6 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Inter in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Inter
- Data: domenica 30 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Marco Guida
Pisa-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 30-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Pisa-Inter live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
