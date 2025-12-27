Pisa-Juventus è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 11 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 29 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 5 reti.
Pisa-Juventus si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Juventus è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Juventus
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Fabio Maresca
Pisa-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Se invece preferite seguire Pisa-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
