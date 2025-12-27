Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pisa-Juventus è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 11 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 29 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 5 reti.

Pisa-Juventus si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Juventus è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Juventus in tv o in streaming

Partita : Pisa-Juventus

: Pisa-Juventus Data : sabato 27 dicembre 2025

: sabato 27 dicembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Fabio Maresca

Pisa-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 27-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.