Pisa-Lazio è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 4 punti e la Lazio che invece è al 12° posto in classifica con 11 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
Pisa-Lazio si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Lazio è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Lazio
- Data: giovedì 30 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Davide Massa
Pisa-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Pisa-Lazio live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Lazio?
- La gara tra Pisa e Lazio si giocherà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Pisa - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Lazio sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Pisa - Lazio?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Lazio?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Lazio?
- La partita tra Pisa e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky