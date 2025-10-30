Virgilio Sport
Pisa-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Redazione

Pisa-Lazio è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 4 punti e la Lazio che invece è al 12° posto in classifica con 11 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Pisa-Lazio si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Lazio è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Pisa-Lazio
  • Data: giovedì 30 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Pisa
  • Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
  • Arbitro: Davide Massa

Pisa-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pisa - Lazio?
La gara tra Pisa e Lazio si giocherà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Pisa - Lazio?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Lazio sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Pisa - Lazio?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Lazio?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
Chi trasmette la partita Pisa - Lazio?
La partita tra Pisa e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky
