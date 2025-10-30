Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Lazio è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 4 punti e la Lazio che invece è al 12° posto in classifica con 11 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 2 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Pisa-Lazio si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Lazio è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Lazio in tv o in streaming

Pisa-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.