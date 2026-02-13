Pisa-Milan è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 50 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 14 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Pisa-Milan si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Milan è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Milan in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Milan
- Data: venerdì 13 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Michael Fabbri
Pisa-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-02-2026.
