Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pisa-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pisa-Milan è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 50 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 14 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Pisa-Milan si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Milan è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Pisa-Milan
  • Data: venerdì 13 febbraio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pisa
  • Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
  • Arbitro: Michael Fabbri

Pisa-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pisa - Milan?
La gara tra Pisa e Milan si giocherà venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Pisa - Milan?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Milan sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Pisa - Milan?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Milan?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
Chi trasmette la partita Pisa - Milan?
La partita tra Pisa e Milan verrà trasmessa da DAZN
Pisa-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio