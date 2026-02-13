Partita valevole per la 25a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pisa-Milan è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 15 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 50 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 14 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Pisa-Milan si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Milan è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Milan in tv o in streaming

Partita : Pisa-Milan

: Pisa-Milan Data : venerdì 13 febbraio 2026

: venerdì 13 febbraio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Michael Fabbri

Pisa-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Milan sarà inserito un'ora prima del match.