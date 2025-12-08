Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Parma è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 10 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 11 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

Pisa-Parma si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Parma è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Parma in tv o in streaming

Partita : Pisa-Parma

: Pisa-Parma Data : lunedì 8 dicembre 2025

: lunedì 8 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Daniele Doveri

Pisa-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Parma sarà inserito un'ora prima del match.