Pisa-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Pisa-Parma è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 10 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 11 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.

Pisa-Parma si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Parma è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Pisa-Parma
  • Data: lunedì 8 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pisa
  • Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
  • Arbitro: Daniele Doveri

Pisa-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pisa - Parma?
La gara tra Pisa e Parma si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Parma?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Parma sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Pisa - Parma?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Parma?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 4 gol
Chi trasmette la partita Pisa - Parma?
La partita tra Pisa e Parma verrà trasmessa da DAZN
