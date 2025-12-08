Pisa-Parma è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 10 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 11 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è M'Bala Nzola con 3 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 4 reti.
Pisa-Parma si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Parma è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Parma in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Parma
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Daniele Doveri
Pisa-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Pisa-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
