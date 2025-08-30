Pisa-Roma è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 1 punti e la Roma che invece è al 6° posto in classifica con 3 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1.
La Roma ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Wesley con 1 rete.
Pisa-Roma si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Roma è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2024/25 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Roma in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Roma
- Data: sabato 30 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Giuseppe Collu
Pisa-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Il link al live di Pisa-Roma sarà inserito un'ora prima del match.
