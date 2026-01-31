Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Sassuolo è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 14 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 26 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 11 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.

Pisa-Sassuolo si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Sassuolo è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Sassuolo in tv o in streaming

Pisa-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.