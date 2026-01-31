Pisa-Sassuolo è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 14 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 26 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 11 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 4 reti.
Pisa-Sassuolo si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Sassuolo è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Sassuolo
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Alberto Arena
Pisa-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026.
