Pisa-Udinese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e l'Udinese che invece è al 5° posto in classifica con 4 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Arthur Atta con 1 rete.
Pisa-Udinese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Udinese è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Udinese
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Davide Massa
Pisa-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Pisa-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Udinese?
- La gara tra Pisa e Udinese si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Udinese sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Pisa - Udinese?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Udinese?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Chi trasmette la partita Pisa - Udinese?
- La partita tra Pisa e Udinese verrà trasmessa da DAZN