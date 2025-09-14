Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Udinese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e l'Udinese che invece è al 5° posto in classifica con 4 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Arthur Atta con 1 rete.

Pisa-Udinese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Udinese è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Udinese in tv o in streaming

Partita : Pisa-Udinese

: Pisa-Udinese Data : domenica 14 settembre 2025

: domenica 14 settembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Davide Massa

Pisa-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.