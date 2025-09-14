Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Pisa-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pisa-Udinese è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 1 punti e l'Udinese che invece è al 5° posto in classifica con 4 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Arthur Atta con 1 rete.

Pisa-Udinese si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Udinese è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Pisa-Udinese
  • Data: domenica 14 settembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Pisa
  • Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
  • Arbitro: Davide Massa

Pisa-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Pisa - Udinese?
La gara tra Pisa e Udinese si giocherà domenica 14 settembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Pisa - Udinese?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Udinese sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Pisa - Udinese?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Udinese?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Chi trasmette la partita Pisa - Udinese?
La partita tra Pisa e Udinese verrà trasmessa da DAZN
Pisa-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio