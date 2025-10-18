Pisa-Verona è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 2 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 3 punti.
Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorran con 1 rete.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 1 rete.
Pisa-Verona si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Verona è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 2 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Pisa-Verona in tv o in streaming
- Partita: Pisa-Verona
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Pisa
- Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Arbitro: Marco Guida
Pisa-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Pisa-Verona live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Pisa-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Pisa - Verona?
- La gara tra Pisa e Verona si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Pisa - Verona?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Pisa - Verona sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Pisa - Verona?
- La partita si gioca a Pisa
- In che stadio si gioca Pisa - Verona?
- Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Lorran con 1 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 1 gol
- Chi trasmette la partita Pisa - Verona?
- La partita tra Pisa e Verona verrà trasmessa da DAZN