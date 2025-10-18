Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Pisa-Verona è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Pisa che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 2 punti e il Verona che invece è al 18° posto in classifica con 3 punti.

Il Pisa ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorran con 1 rete.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 1 rete.

Pisa-Verona si gioca allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa; arbitro di Pisa - Verona è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 2 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Pisa-Verona in tv o in streaming

Partita : Pisa-Verona

: Pisa-Verona Data : sabato 18 ottobre 2025

: sabato 18 ottobre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Pisa

: Pisa Stadio : Arena Garibaldi Romeo Anconetani

: Arena Garibaldi Romeo Anconetani Arbitro: Marco Guida

Pisa-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Pisa-Verona sarà inserito un'ora prima del match.