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Dove vedere Portogallo-Spagna e Usa-Belgio, orari delle partite dei Mondiali di oggi

Dove vedere le gare degli Ottavi di Finale del Mondiale: orari TV, streaming, probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sulle sfide in programma oggi

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Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Gli ottavi di finale del Mondiale proseguono con due sfide di gran fascino. Da una parte il derby iberico tra Portogallo e Spagna, dall’altra il confronto tra Stati Uniti e Belgio, con in palio gli ultimi due posti nei quarti di finale. Ecco il programma della giornata, dove seguire le partite e le probabili formazioni.

Portogallo-Spagna: orario e dove vederla

Il Portogallo arriva all’appuntamento dopo il successo contro la Croazia, mentre la Spagna ha eliminato l’Austria con una prestazione convincente. La sfida tra Portogallo e Spagna è in programma alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20:30, post Tg1. La gara, inoltre, sarà trasmessa anche su DAZN.

Probabili formazioni Portogallo Spagna

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Rafael Leão.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Usa-Belgio: orario e dove vederla

Dall’altra parte del tabellone, gli Stati Uniti hanno superato la Bosnia-Erzegovina, mentre il Belgio ha avuto la meglio sul Senegal al termine di una gara ricca di emozioni. L’altra sfida degli ottavi vedrà di fronte quindi Stati Uniti e Belgio. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 02:00 italiane (nella notte tra lunedì e martedì). La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.

Le vincitrici delle due sfide si affronteranno nei quarti di finale, in uno dei percorsi più competitivi del tabellone del Mondiale.

Probabili formazioni Stati Uniti-Belgio

Stati Uniti (4-2-3-1): Turner; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Weah, Reyna, Pulisic; Balogun.

Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, De Winter, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Saelemaekers, Lukaku, Trossard.

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