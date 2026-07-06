Dove vedere Portogallo-Spagna e Usa-Belgio, orari delle partite dei Mondiali di oggi

Gli ottavi di finale del Mondiale proseguono con due sfide di gran fascino. Da una parte il derby iberico tra Portogallo e Spagna, dall’altra il confronto tra Stati Uniti e Belgio, con in palio gli ultimi due posti nei quarti di finale. Ecco il programma della giornata, dove seguire le partite e le probabili formazioni.
- Portogallo-Spagna: orario e dove vederla
- Probabili formazioni Portogallo Spagna
- Usa-Belgio: orario e dove vederla
- Probabili formazioni Stati Uniti-Belgio
Portogallo-Spagna: orario e dove vederla
Il Portogallo arriva all’appuntamento dopo il successo contro la Croazia, mentre la Spagna ha eliminato l’Austria con una prestazione convincente. La sfida tra Portogallo e Spagna è in programma alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20:30, post Tg1. La gara, inoltre, sarà trasmessa anche su DAZN.
Probabili formazioni Portogallo Spagna
Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Rafael Leão.
Spagna (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.
Usa-Belgio: orario e dove vederla
Dall’altra parte del tabellone, gli Stati Uniti hanno superato la Bosnia-Erzegovina, mentre il Belgio ha avuto la meglio sul Senegal al termine di una gara ricca di emozioni. L’altra sfida degli ottavi vedrà di fronte quindi Stati Uniti e Belgio. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 02:00 italiane (nella notte tra lunedì e martedì). La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.
Le vincitrici delle due sfide si affronteranno nei quarti di finale, in uno dei percorsi più competitivi del tabellone del Mondiale.
Probabili formazioni Stati Uniti-Belgio
Stati Uniti (4-2-3-1): Turner; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Weah, Reyna, Pulisic; Balogun.
Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, De Winter, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Saelemaekers, Lukaku, Trossard.