Virgilio Sport
CALCIO MONDIALI

Dove vedere Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo: orari delle partite Mondiali di oggi

In programma quattro sfide delicate per il futuro del Mondiale. Ronaldo cerca la luce, Kane non vuole fermarsi: tutte le info, il palinsesto e le probabili formazioni

Pubblicato:

Antonio Salomone

Antonio Salomone

Giornalista

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il Mondiale 2026 entra nella seconda giornata della fase a gironi dei gruppi K e L, con quattro partite che iniziano già a pesare in chiave qualificazione. Il Portogallo, dopo il pareggio all’esordio contro il Congo, cerca riscatto contro l’Uzbekistan di Cannavaro, mentre la Colombia punta a confermarsi contro lo stesso Congo per consolidare il primato del girone. Nel gruppo L, invece, l’Inghilterra guida la classifica dopo il successo sulla Croazia e affronta il Ghana in un duello diretto per il primo posto. Proprio i ghanesi arrivano da una vittoria e sognano il sorpasso. A chiudere il programma sarà Croazia-Panama, sfida già delicata per entrambe dopo un avvio complicato. Con le prime gerarchie che iniziano a delinearsi, il torneo entra in una fase sempre più decisiva.

Il Portogallo cerca riscatto, l’Inghilterra vuole i sedicesimi

La seconda giornata dei gruppi K e L del Mondiale 2026 propone quattro sfide che potrebbero già indirizzare la corsa agli ottavi di finale. Il Portogallo affronta l’Uzbekistan dopo il pareggio all’esordio contro il Congo (1-1), risultato che ha lasciato aperti tutti i giochi in classifica e che ha dato vita al caso Cristiano Ronaldo. I lusitani sono chiamati a vincere per non complicare il proprio percorso, mentre gli uzbeki di Cannavaro cercano punti preziosi dopo la sconfitta contro la Colombia. Nell’altra gara del girone, proprio la Colombia, capolista con 3 punti grazie al successo per 3-1 all’esordio, sfida il Congo con l’obiettivo di avvicinare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Situazione altrettanto interessante nel gruppo L, dove l’Inghilterra guida la classifica dopo il successo per 4-2 sulla Croazia e punta a un altro risultato pieno contro il Ghana, reduce dalla vittoria per 1-0 sul Panama. Uno scontro diretto che mette in palio il primo posto del raggruppamento e che potrebbe già valere un piede negli ottavi. A chiudere il programma sarà Panama-Croazia, una gara che assomiglia a un ultimo appello per entrambe: dopo il ko nella prima giornata, perdere ancora significherebbe compromettere seriamente le possibilità di qualificazione. Con le gerarchie ancora tutte da definire e i primi verdetti che iniziano ad avvicinarsi, il Mondiale entra in una fase sempre più delicata e spettacolare.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL MONDIALE 2026

Mondiali 2026, il programma con le partite di oggi: gli orari

Dove si potranno vedere le partite di oggi? Rai o Dazn? Ecco il quadro che fa chiarezza:

Portogallo-Uzbekistan 19.00 DAZN
Inghilterra-Ghana 22.00 DAZN, RAI 1, RAI PLAY
Panama-Croazia 01.00 (mercoledì 24 giugno) DAZN
Colombia-RD Congo 04.00 (mercoledì 24 giugno) DAZN

Le probabili formazioni

Portogallo-Uzbekistan

Roberto Martinez potrebbe fare qualche modifica, confermando però l’ossatura titolare con il classico 4-3-3, puntando sulla qualità in mezzo al campo. Al centro della difesa potrebbe tornare la coppia Ruben Dias-Inacio, mentre in attacco è lotta a tre tra Joao Feliex, Pedro Neto e Leao, senza dimenticare Conceicao che però giocherebbe sulla destra, dove al momento è in vantaggio Bernardo Silva, che potrebbe giocare anche mezz’ala con Joao Neves dirottato terzino. Dall’altra parte Cannavaro dovrebbe disegnare un Uzbekistan più prudente, con una linea a tre e grande densità tra centrocampo e trequarti per limitare il palleggio lusitano.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix. Ct: Roberto Martinez.

Uzbekistan (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Ct: Fabio Cannavaro.

Inghilterra-Ghana

Tuchel dovrebbe optare per il 4-2-3-1, che ha fatto benissimo contro la Croazia all’esordio, affidandosi alla leadership di Rice e alla qualità tra le linee di Bellingham. Uno dei pochi dubbi è tra Eze e Saka per la corsia di destra. Il Ghana dovrebbe rispondere con un assetto più dinamico, che punta sulla velocità del tridente e sulla spinta sulle corsie laterali.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

Ghana (4-4-2): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku; Mensah; Nuamah, Yirenkyi, Owusu,, Semenyo; Sulemana, Ayew. Ct: Carlos Queiroz.

Panama-Croazia

Christiansen dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con blocco compatto e transizioni rapide, cercando densità centrale e ripartenze sugli esterni. Dall’altra parte Dalic potrebbe mettersi a specchio, con Modric regista e il ballottaggio serrato tra Budimir e Musa.

Panama (3-4-2-1): Mosquera; Ramos, Andrade, Córdoba; Murillo, Barcenas, Harvey, Blackman; Martinez, Rodriguez; Waterman.
Ct: Thomas Christiansen.

Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic, Baturina, Sucic; Musa. Ct: Zlatko Dalic.

Colombia-Congo

Néstor Lorenzo si dovrebbe affidare al consolidato 4-2-3-1, con equilibrio in mediana e grande qualità sulle corsie offensive guidate da Luis Díaz. Il Congo dovrebbe rispondere con il compattissimo 5-3-2.

Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Richard Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. Ct: Néstor Lorenzo.

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu; Wissa. Ct: Sébastien Desabre.

Dove vedere Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo: orari delle partite Mondiali di oggi Mondiali, impressionante Viking Row a Times Square dei tifosi della Norvegia a New York ANSA

Leggi anche:

Ferrara Summer Festival

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 MONDIALI 2026 TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio