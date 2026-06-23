Dove vedere Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo: orari delle partite Mondiali di oggi

Portogallo-Uzbekistan

Roberto Martinez potrebbe fare qualche modifica, confermando però l’ossatura titolare con il classico 4-3-3, puntando sulla qualità in mezzo al campo. Al centro della difesa potrebbe tornare la coppia Ruben Dias-Inacio, mentre in attacco è lotta a tre tra Joao Feliex, Pedro Neto e Leao, senza dimenticare Conceicao che però giocherebbe sulla destra, dove al momento è in vantaggio Bernardo Silva, che potrebbe giocare anche mezz’ala con Joao Neves dirottato terzino. Dall’altra parte Cannavaro dovrebbe disegnare un Uzbekistan più prudente, con una linea a tre e grande densità tra centrocampo e trequarti per limitare il palleggio lusitano.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix. Ct: Roberto Martinez.

Uzbekistan (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Ct: Fabio Cannavaro.

Inghilterra-Ghana

Tuchel dovrebbe optare per il 4-2-3-1, che ha fatto benissimo contro la Croazia all’esordio, affidandosi alla leadership di Rice e alla qualità tra le linee di Bellingham. Uno dei pochi dubbi è tra Eze e Saka per la corsia di destra. Il Ghana dovrebbe rispondere con un assetto più dinamico, che punta sulla velocità del tridente e sulla spinta sulle corsie laterali.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

Ghana (4-4-2): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku; Mensah; Nuamah, Yirenkyi, Owusu,, Semenyo; Sulemana, Ayew. Ct: Carlos Queiroz.

Panama-Croazia

Christiansen dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con blocco compatto e transizioni rapide, cercando densità centrale e ripartenze sugli esterni. Dall’altra parte Dalic potrebbe mettersi a specchio, con Modric regista e il ballottaggio serrato tra Budimir e Musa.

Panama (3-4-2-1): Mosquera; Ramos, Andrade, Córdoba; Murillo, Barcenas, Harvey, Blackman; Martinez, Rodriguez; Waterman.

Ct: Thomas Christiansen.

Croazia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic, Baturina, Sucic; Musa. Ct: Zlatko Dalic.

Colombia-Congo

Néstor Lorenzo si dovrebbe affidare al consolidato 4-2-3-1, con equilibrio in mediana e grande qualità sulle corsie offensive guidate da Luis Díaz. Il Congo dovrebbe rispondere con il compattissimo 5-3-2.

Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Richard Ríos; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. Ct: Néstor Lorenzo.

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu; Wissa. Ct: Sébastien Desabre.