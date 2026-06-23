Dove vedere Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo: orari delle partite Mondiali di oggi

Il Mondiale 2026 entra nella seconda giornata della fase a gironi dei gruppi K e L, con quattro partite che iniziano già a pesare in chiave qualificazione. Il Portogallo, dopo il pareggio all’esordio contro il Congo, cerca riscatto contro l’Uzbekistan di Cannavaro, mentre la Colombia punta a confermarsi contro lo stesso Congo per consolidare il primato del girone. Nel gruppo L, invece, l’Inghilterra guida la classifica dopo il successo sulla Croazia e affronta il Ghana in un duello diretto per il primo posto. Proprio i ghanesi arrivano da una vittoria e sognano il sorpasso. A chiudere il programma sarà Croazia-Panama, sfida già delicata per entrambe dopo un avvio complicato. Con le prime gerarchie che iniziano a delinearsi, il torneo entra in una fase sempre più decisiva.
- Il Portogallo cerca riscatto, l'Inghilterra vuole i sedicesimi
- Mondiali 2026, il programma con le partite di oggi: gli orari
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Il Portogallo cerca riscatto, l’Inghilterra vuole i sedicesimi
Mondiali 2026, il programma con le partite di oggi: gli orari
Dove si potranno vedere le partite di oggi? Rai o Dazn? Ecco il quadro che fa chiarezza:
|Portogallo-Uzbekistan
|19.00
|DAZN
|Inghilterra-Ghana
|22.00
|DAZN, RAI 1, RAI PLAY
|Panama-Croazia
|01.00 (mercoledì 24 giugno)
|DAZN
|Colombia-RD Congo
|04.00 (mercoledì 24 giugno)
|DAZN