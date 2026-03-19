Rakow-Fiorentina: formazioni, orario e dove vederla in tv, Conference League 2026

La Fiorentina di Vanoli vola in Polonia per il ritorno degli ottavi contro la squadra di Tomczyk: le possibili scelte dei due allenatori

La Fiorentina si rituffa nella magia delle notti europee. La formazione toscana si appresta a scendere in campo contro il Rakow nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Vanoli ci arriva con il vento in poppa reduce dal pesantissimo 4-1 conquistato nello scontro salvezza contro la Cremonese. Tutta l’attenzione ora si sposta sulla sfida contro i polacchi.

Nel primo atto i viola si sono aggiudicati la vittoria ribaltando il momentaneo vantaggio di Brunes grazie ai gol di Ndour e Gudmundsson (su rigore). Si riparte da lì. Un risultato da difendere con le unghie e con i denti in questo secondo round per staccare il pass per i quarti di finale contro una tra Crystal Palace e AEK Larnaca.

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Rakow-Fiorentina, dove vederla in diretta tv e streaming

La partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Il match sarà visibile anche in streaming su NOW, tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e su Sky Go.

Partita: Rakow-Fiorentina

Rakow-Fiorentina Data: 19 marzo 2026

19 marzo 2026 Orario: 18:45

18:45 Stadio: ArcelorMittal Park

ArcelorMittal Park Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (253)

Sky Sport Uno (201), Sky Sport (253) Diretta streaming: Sky Go, NOW

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Come arrivano le squadre

Il Rakow è in forma e la classifica dell’Ekstraklasa ne è la fotografia: quinto posto a sole quattro lunghezze dalla vetta. L’ArcelorMittal Park sarà una vera e propria bolgia. Il tutto esaurito sul neutro polacco rappresenta l’arma in più su cui la squadra di Tomczyk intende fare leva per ribaltare l’andata.

La fame di riscatto è tanta anche dopo il recente scivolone in campionato contro il Gornik Zabrze. Di fronte però ci sarà una Fiorentina galvanizzata e in totale fiducia. Il poker rifilato ai danni della Cremonese nel Monday Night di Serie A ha ridato ossigeno puro e ha spinto la squadra a +4 dalla zona retrocessione. L’imperativo è uno solo e impone di difendere il vantaggio del primo round.

Rakow-Fiorentina, le probabili formazioni

Sguardo in casa Rakow, la sensazione è che non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto all’undici visto all’andata. Tra i pali ci sarà Zych protetto dal terzetto difensivo formato da Svarnas, Racovitan e Tudor. Le chiavi del centrocampo andranno al trio composto da Repka, Struski e Ameyaw. L’unico vero dubbio riguarda Pienko. Il giocatore non è al meglio della condizione e in caso di forfait è pronto Adriano. Nessun dubbio invece in avanti. Il tridente offensivo sarà composto da Lopez, Makuch e Brunes.

Il messaggio di Vanoli in conferenza non ammette fraintendimenti e impone una gestione delle energie. All’orizzonte c’è già il match di campionato contro l’Inter e il tecnico viola farà inevitabilmente rifiatare qualche elemento. Tra i pali scocca di nuovo l’ora di Christensen.

Dietro manca all’appello Fortini, al suo posto c’è Dodò. Al centro della retroguardia agiranno Comuzzo e Pongracic per far riposare un Ranieri uscito con i crampi dalla battaglia dello Zini. Sulla corsia mancina potrebbe esserci Gosens ma resta da capire se partirà dal primo minuto oppure se Vanoli preferirà lanciare uno tra Parisi e Balbo.

La cerniera di centrocampo vedrà protagonisti Ndour, Mandragora e Fabbian. In avanti torna Harrison sull’out di destra con Fazzini a spingere sulla fascia opposta. Il centravanti di riferimento dovrebbe essere Piccoli, con Kean pronto a subentrare a gara in corso.

RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko/Adriano; Lopez, Brunes, Makuch. All. Tomczyk.

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens/Parisi; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.

L’arbitro è spagnolo

Designazione arbitrale tutta spagnola per la gara tra Rakow e Fiorentina. A dirigere la sfida è l’arbitro Juan Martinez Munuera, coadiuvato dagli assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto. Alejandro Muniz Ruiz è il quarto uomo. Al Var Guillermo Cuadra Fernandez assistito da Javier Iglesias Villanueva.