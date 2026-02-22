Reggiana-Avellino è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 25 punti e l'Avellino che invece è al 14° posto in classifica con 28 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Reggiana-Avellino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Avellino è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 55 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Reggiana-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Avellino
- Data: domenica 22 febbraio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Paride Tremolada
Reggiana-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 22-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
