Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Reggiana-Avellino è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 25 punti e l'Avellino che invece è al 14° posto in classifica con 28 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 41. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.

Reggiana-Avellino si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Avellino è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 55 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Reggiana-Avellino in tv o in streaming

Partita : Reggiana-Avellino

: Reggiana-Avellino Data : domenica 22 febbraio 2026

: domenica 22 febbraio 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Paride Tremolada

Reggiana-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 22-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.