Reggiana-Bari è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 9 punti e il Bari che invece è al 16° posto in classifica con 6 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 3 reti.
Reggiana-Bari si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Bari è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Reggiana-Bari in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Bari
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Reggiana-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
