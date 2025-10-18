Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Reggiana-Bari è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 9 punti e il Bari che invece è al 16° posto in classifica con 6 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.

Il Bari ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 3 reti.

Reggiana-Bari si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Bari è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Reggiana-Bari in tv o in streaming

Partita : Reggiana-Bari

: Reggiana-Bari Data : sabato 18 ottobre 2025

: sabato 18 ottobre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Reggiana-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Bari sarà inserito un'ora prima del match.