Reggiana-Catanzaro è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 4 punti e il Catanzaro che invece è al 13° posto in classifica con 3 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 1 rete.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Matias Antonini con 1 rete.
Reggiana-Catanzaro si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Catanzaro è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Reggiana-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Catanzaro
- Data: sabato 20 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Niccolò Turrini
Reggiana-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Reggiana - Catanzaro?
- La gara tra Reggiana e Catanzaro si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Reggiana - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Reggiana - Catanzaro sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Reggiana - Catanzaro?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Reggiana - Catanzaro?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 1 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Matias Antonini con 1 gol
- Chi trasmette la partita Reggiana - Catanzaro?
- La partita tra Reggiana e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN