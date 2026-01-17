Partita valevole per la 20a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Reggiana-Cesena è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 20 punti e il Cesena che invece è al 6° posto in classifica con 31 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 4 reti.

Il Cesena ha ottenuto finora 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.

Reggiana-Cesena si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Cesena è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 9 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 44 cartellini gialli e 3 cartellini rossi.

Dove vedere Reggiana-Cesena in tv o in streaming

Reggiana-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.