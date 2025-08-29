Reggiana-Empoli è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 0 punti e l'Empoli che invece è al 2° posto in classifica con 3 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Elayis Tavsan con 1 rete.
L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 2 reti.
Reggiana-Empoli si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Empoli è il signor Juan Luca Sacchi. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni.
Dove vedere Reggiana-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Empoli
- Data: venerdì 29 agosto 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Reggiana-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 29-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Reggiana - Empoli?
- La gara tra Reggiana e Empoli si giocherà venerdì 29 agosto 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Reggiana - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Reggiana - Empoli sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Reggiana - Empoli?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Reggiana - Empoli?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Reggiana è Elayis Tavsan con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Bohdan Popov con 2 gol
- Chi trasmette la partita Reggiana - Empoli?
- La partita tra Reggiana e Empoli verrà trasmessa da DAZN