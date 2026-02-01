Partita valevole per la 22a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Reggiana-Juve stabia è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 20 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 33 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.

Reggiana-Juve stabia si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Juve stabia è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Reggiana-Juve stabia in tv o in streaming

Reggiana-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.