Reggiana-Mantova è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 21 punti e Mantova che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.
Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
Reggiana-Mantova si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Mantova è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Reggiana-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Mantova
- Data: martedì 10 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro:
Reggiana-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Reggiana - Mantova?
- La gara tra Reggiana e Mantova si giocherà martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Reggiana - Mantova?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Reggiana - Mantova?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 5 gol, mentre il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 7 gol
- Chi trasmette la partita Reggiana - Mantova?
- La partita tra Reggiana e Mantova verrà trasmessa da DAZN