Partita valevole per la 24a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Reggiana-Mantova è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 21 punti e Mantova che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.

Mantova ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.

Reggiana-Mantova si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Mantova è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Reggiana-Mantova in tv o in streaming

Reggiana-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 10-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

Il link al live di Reggiana-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.