Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Reggiana-Modena è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 12 punti e il Modena che invece è al 1° posto in classifica con 21 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.

Il Modena ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 6 reti.

Reggiana-Modena si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Modena è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Reggiana-Modena in tv o in streaming

Reggiana-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Modena sarà inserito un'ora prima del match.