Reggiana-Modena è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 12 punti e il Modena che invece è al 1° posto in classifica con 21 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 6 reti.
Reggiana-Modena si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Modena è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Reggiana-Modena in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Modena
- Data: martedì 28 ottobre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Antonio Rapuano
Reggiana-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 28-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Reggiana - Modena?
- La gara tra Reggiana e Modena si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Reggiana - Modena?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Reggiana - Modena sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Reggiana - Modena?
- La partita si gioca a Reggio Emilia
- In che stadio si gioca Reggiana - Modena?
- Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 3 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 6 gol
- Chi trasmette la partita Reggiana - Modena?
- La partita tra Reggiana e Modena verrà trasmessa da DAZN