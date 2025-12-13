Reggiana-Padova è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 20 punti e Padova che invece è al 12° posto in classifica con 18 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.
Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 6 reti.
Reggiana-Padova si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Padova è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 33 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Reggiana-Padova in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Padova
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Reggiana-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Reggiana - Padova?
- Chi è l'arbitro di Reggiana - Padova?
- Chi è l'arbitro al VAR?
- Dove si gioca Reggiana - Padova?
- In che stadio si gioca Reggiana - Padova?
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Chi trasmette la partita Reggiana - Padova?
