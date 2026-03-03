Partita valevole per la 28a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Reggiana-Sudtirol è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 29 punti e Sudtirol che invece è al 9° posto in classifica con 34 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 6 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 7 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 8 reti.

Reggiana-Sudtirol si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Sudtirol è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 11 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Reggiana-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Reggiana-Sudtirol

: Reggiana-Sudtirol Data : martedì 3 marzo 2026

: martedì 3 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Reggio Emilia

: Reggio Emilia Stadio : MAPEI Stadium - Città del Tricolore

: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Arbitro: Andrea Zanotti

Reggiana-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 03-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.