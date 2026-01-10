Reggiana-Venezia è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 20 punti e il Venezia che invece è al 3° posto in classifica con 35 punti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 4 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 7 reti.
Reggiana-Venezia si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Venezia è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 7 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Reggiana-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Reggiana-Venezia
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Reggio Emilia
- Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
- Arbitro: Niccolò Turrini
Reggiana-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Reggiana-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
