Partita valevole per la 12a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Reggiana-Virtus entella è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte la Reggiana che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 15 punti e la Virtus Entella che invece è al 14° posto in classifica con 13 punti.

La Reggiana ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 3 reti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 5 reti.

Reggiana-Virtus entella si gioca allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia; arbitro di Reggiana - Virtus entella è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Reggiana-Virtus entella in tv o in streaming

Reggiana-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Reggiana-Virtus entella sarà inserito un'ora prima del match.