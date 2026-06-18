Dove vedere Repubblica Ceca-Sudafrica, Svizzera-Bosnia, Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud: orari delle partite Mondiali di oggi

Il programma di giovedì 18 giugno, in chiaro la sfida che vedrà protagonisti Dzeko e Muharemovic, nella notte in campo una delle nazionali padrone di casa

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Una volta archiviate Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia, si apre il sipario sul programma della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Torna in campo il Sudafrica, ko all’esordio contro il Messico, mentre nella serata italiana i riflettori saranno puntati sulla Svizzera di Yakin e sulla Bosnia di Edin Dzeko, che vede protagonisti anche volti noti come Muharemovic e Kolasinac. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere le partite di oggi (gironi A e B) in diretta tv e live in streaming.

Mondiali 2026, il programma e gli orari delle partite di oggi

Repubblica Ceca e Sudafrica saranno le prime nazionali a scendere in campo in questa seconda giornata della fase a gironi. Entrambe ko all’esordio, devono dimostrare di aver dimenticato il risultato maturato nei 90 minuti inaugurali. Cechi costretti a vincere dopo la sconfitta con la Corea del Sud, considerando l’ultimo turno con il Messico, mentre l’undici sudafricano dovrà rinunciare agli squalificati Sithole e Zwole, espulsi allo stadio Azteca. Poi, toccherà a Svizzera e Bosnia, con gli elvetici reduci dal deludente pari col Qatar al debutto.

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Le due sfide odierne, come di consueto, saranno trasmesse in diretta su DAZN, broadcaster principale dei Mondiai 2026. In esclusiva Repubblica Ceca-Sudafrica, mentre per Svizzera-Bosnia è prevista la diretta tv in chiaro su Rai Uno. Servizio streaming attivo su Dazn e RaiPlay (in co-esclusiva il match del Los Angeles Stadium), con le omonime applicazioni mobili scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento (su DAZN).

Repubblica Ceca-Sudafrica Giovedì 18 giugno ore 18 (italiane) DAZN Svizzera-Bosnia Giovedì 18 giugno ore 21 (italiane) DAZN/Rai Uno

Le gare nella notte italiana: orari e palinsesto tv

Tutto pari nel girone B, con i due “segni X” della prima giornata che tengono la situazione in perfetto equilibrio. Ne sono consapevoli Canada e Qatar, che non sono andate oltre il pareggio rispettivamente con Bosnia e Svizzera. Occasione ghiotta per tentare l’allungo decisivo in chiave qualificazione. Nel gruppo A, invece, una vittoria consentirebbe al Messico padrone di casa di gestire le forze negli ultimi 90 minuti contro la Repubblica Ceca.

Diretta esclusiva su DAZN per quanto concerne le gare della notte italiana, con Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud in live streaming sull’omonima applicazione mobile, che è possibile scaricare su smartphone e tablet, prima di effettuare un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali delle Federazioni coinvolte, pronte ad aprire la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali.

Canada-Qatar Venerdì 19 giugno mezzanotte (ora italiana) DAZN Messico-Corea del Sud Venerdì 19 giugno 03:00 (italiane) DAZN

Le probabili formazioni di Svizzera-Bosnia

Svizzera e Bosnia propongono tante conoscenze del calcio italiano: sponda elvetica, dall’interista Akanji al bolognese Freuler, senza dimenticare l’ex rossoblù Ndoye e calciatori del calibro di Zakaria e Ricardo Rodriguez; alla corte del ct Barbarez, invece, il neroverde Muharemovic (Sassuolo, oggetto del desiderio di Inter e Juventus) e l’atalantino Kolasinac, non al top per un fastidio muscolare, fino ad arrivare al totem Edin Dzeko e al neo veneziano Basic, reduce dall’esperienza con la Lazio.

Classico 3-4-2-1 per la selezione di Yakin, con Ndoye e Vargas a supporto di Embolo, a segno su calcio di rigore al debutto. In mezzo al campo la fisicità e la sagacia tattica del tandem Freuler-Xhaka, con Jashari più largo a destra e Ricardo Rodriguez sul lato opposto. Di fronte, una Bosnia che si proporrà con il suo 4-4-2, guidato da Demirovic e uno tra Dzeko e Lukic: ballottaggio aperto complici le precarie condizioni fisiche del centravanti che ha vestito le maglie di Roma, Inter e Fiorentina in Serie A. In mediana c’è Basic con Tahirovic, mentre Alajbegovic si candida per una maglia da titolare sulla corsia destra. Memic sul versante mancino.

Ecco le probabili formazioni di Svizzera-Bosnia:

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Jashari, Freuler, G. Xhaka, Ricardo Rodríguez; Ndoye, R. Vargas; Embolo. Ct: Murat Yakin.

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Alajbegovic, Basic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct: Sergej Barbarez.