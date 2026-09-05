Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Roma-Atalanta è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 6 punti e l'Atalanta che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.

La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 5 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.

Roma-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Atalanta è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.

Dove vedere Roma-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Roma-Atalanta

: Roma-Atalanta Data : sabato 5 settembre 2026

: sabato 5 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Andrea Colombo

Roma-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 05-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.