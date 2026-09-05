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CALCIO SERIE A

Roma-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Roma-Atalanta è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 6 punti e l'Atalanta che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.

La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 5 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.

Roma-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Atalanta è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.

Dove vedere Roma-Atalanta in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Atalanta
  • Data: sabato 5 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Andrea Colombo

Roma-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 05-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Atalanta?
La gara tra Roma e Atalanta si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Atalanta sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Roma - Atalanta?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Atalanta?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 1 gol
Chi trasmette la partita Roma - Atalanta?
La partita tra Roma e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Roma-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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