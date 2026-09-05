Roma-Atalanta è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 6 punti e l'Atalanta che invece è al 6° posto in classifica con 6 punti.
La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 5 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.
Roma-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Atalanta è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.
Dove vedere Roma-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Roma-Atalanta
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Andrea Colombo
Roma-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 05-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Roma-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Atalanta?
- La gara tra Roma e Atalanta si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Roma - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Atalanta sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Roma - Atalanta?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Atalanta?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 1 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Atalanta?
- La partita tra Roma e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky