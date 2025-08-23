Virgilio Sport
Roma-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Bologna è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Roma-Bologna si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Bologna è il signor Luca Zufferli. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Roma-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Bologna
  • Data: sabato 23 agosto 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Luca Zufferli

Roma-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Bologna?
La gara tra Roma e Bologna si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Bologna?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Roma - Bologna?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Bologna?
Stadio Stadio Olimpico
Chi trasmette la partita Roma - Bologna?
La partita tra Roma e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky
