Roma-Bologna è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Roma-Bologna si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Bologna è il signor Luca Zufferli. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Roma-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Roma-Bologna
- Data: sabato 23 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Luca Zufferli
Roma-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 23-08-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Bologna?
- Chi è l'arbitro di Roma - Bologna?
- Chi è l'arbitro al VAR?
- Dove si gioca Roma - Bologna?
- In che stadio si gioca Roma - Bologna?
- Chi trasmette la partita Roma - Bologna?
