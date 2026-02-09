Roma-Cagliari è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 43 punti e il Cagliari che invece è al 12° posto in classifica con 28 punti.
La Roma ha ottenuto finora 14 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Semih Kiliçsoy con 4 reti.
Roma-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Cagliari è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 8 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 35 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Roma-Cagliari
- Data: lunedì 9 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Roma-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 09-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Roma-Cagliari live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Roma-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
