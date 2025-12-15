Roma-Como è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 27 punti e il Como che invece è al 7° posto in classifica con 24 punti.
La Roma ha ottenuto finora 9 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.
Il Como ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 5 reti.
Roma-Como si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Como è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Roma-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky.
