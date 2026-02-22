Roma-Cremonese è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 47 punti e la Cremonese che invece è al 15° posto in classifica con 24 punti.
La Roma ha ottenuto finora 15 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 6 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
Roma-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Cremonese è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Roma-Cremonese
- Data: domenica 22 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Marco Di Bello
Roma-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-02-2026.
