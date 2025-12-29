Roma-Genoa è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 30 punti e il Genoa che invece è al 17° posto in classifica con 14 punti.
La Roma ha ottenuto finora 10 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.
Roma-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Genoa è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Genoa in tv o in streaming
Roma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
