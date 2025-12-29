Virgilio Sport
Roma-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Genoa è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 30 punti e il Genoa che invece è al 17° posto in classifica con 14 punti.

La Roma ha ottenuto finora 10 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Leo Østigård con 3 reti.

Roma-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Genoa è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 5 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Genoa in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Genoa
  • Data: lunedì 29 dicembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Marco Di Bello

Roma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Genoa?
La gara tra Roma e Genoa si giocherà lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Genoa?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Genoa sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Roma - Genoa?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Genoa?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 4 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Leo Østigård con 3 gol
Chi trasmette la partita Roma - Genoa?
La partita tra Roma e Genoa verrà trasmessa da DAZN e da Sky
