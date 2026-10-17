Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Roma-Genoa è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 14 punti e il Genoa che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.

La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.

Roma-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Genoa è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto.

Dove vedere Roma-Genoa in tv o in streaming

Partita : Roma-Genoa

: Roma-Genoa Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Rosario Abisso

Roma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 17-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.