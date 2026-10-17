Roma-Genoa è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 14 punti e il Genoa che invece è al 17° posto in classifica con 4 punti.
La Roma ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Donyell Malen con 6 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.
Roma-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Genoa è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Luca Pairetto.
Dove vedere Roma-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Roma-Genoa
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Rosario Abisso
Roma-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 17-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Roma-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Roma - Genoa?
- La gara tra Roma e Genoa si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Roma - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Roma - Genoa sarà Luca Pairetto
- Dove si gioca Roma - Genoa?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Roma - Genoa?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Roma - Genoa?
- La partita tra Roma e Genoa verrà trasmessa da DAZN e da Sky