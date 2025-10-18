Roma-Inter è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 15 punti e l'Inter che invece è al 4° posto in classifica con 12 punti.
La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.
Roma-Inter si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Roma-Inter in tv o in streaming
Roma-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
