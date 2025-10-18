Virgilio Sport
Roma-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Roma-Inter è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Roma che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 15 punti e l'Inter che invece è al 4° posto in classifica con 12 punti.

La Roma ha ottenuto finora 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 3 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 3 reti.

Roma-Inter si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Roma - Inter è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Roma-Inter in tv o in streaming

  • Partita: Roma-Inter
  • Data: sabato 18 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Davide Massa

Roma-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Roma-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Roma - Inter?
La gara tra Roma e Inter si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Roma - Inter?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Inter sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Roma - Inter?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Inter?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 3 gol
Chi trasmette la partita Roma - Inter?
La partita tra Roma e Inter verrà trasmessa da DAZN e da Sky
